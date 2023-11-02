«Сон как рукой сняло»: Елена Воробей раскрыла историю знакомства с любовником Бабкиной

Елена Воробей рассказала об отношениях и знакомстве с любовником Бабкиной, об этом сообщает Kp.ru.

Последние несколько лет юмористка Елена Воробей занялась певческой карьерой. Недавно она выпустила совместный клип с Евгением Гором. 43-летний мужчина некоторое время был возлюбленным певицы Надежды Бабкиной.

По словам Воробей, она увидела Гора во время его участия в шоу «Три аккорда» и тут же захотела с ним познакомиться поближе.

«Я написала Жене ночью, не посмотрев, что нормальные люди в это время спят. Услышала в его исполнении "Спокойной ночи, господа!" И сон, как рукой сняло! Начала строчить сообщение», - рассказала она.

При этом Гора и Воробей связывают только рабочие отношения. Артистка отказалась раскрывать имя своего возлюбленного в беседе с журналистами, заявив, что как только она начинает рассказывать о кавалерах, любовь рушится.

«Пусть моя личная жизнь хоть однажды останется за кулисами… Пришла к выводу, что свидетели нужны только на свадьбе, и то это почетное звание давно упразднили», - объяснила звезда.

Ранее мы писали о том, что Елена Воробей рассказала, почему сошлась с бывшим сожителем Бабкиной.