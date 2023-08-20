11:00, 20 августа 2023
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Собрала вещи и детей: заподозренная в разводе с мужем Алсу покинула РФ
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Исполнительница хита «Зимний сон» вместе с наследниками прилетела в Лондон. По данным СМИ, там певица Алсу имеет элитную недвижимость: в ее интерьере много дорогих элементов декора.
В соцсети артистка показала кадры, сделанные во время прогулки. Для фотографии с дочками Алсу выбрала базовый образ: она надела белую майку, джинсы и свободный пиджак.
Напомним, что знаменитость воспитывает троих детей от бизнесмена Яна Абрамова. В последнее время пару заподозрили в разводе. Дело в том, что Алсу перестала носить обручальное кольцо. Также в ее профиле все чаще появляются высказывания, намекающие на новую жизнь.
К слову, сама певица никак не комментирует сообщения о своем разводе.