Собрала вещи и детей: заподозренная в разводе с мужем Алсу покинула РФ

Исполнительница хита «Зимний сон» вместе с наследниками прилетела в Лондон. По данным СМИ, там певица Алсу имеет элитную недвижимость: в ее интерьере много дорогих элементов декора.

В соцсети артистка показала кадры, сделанные во время прогулки. Для фотографии с дочками Алсу выбрала базовый образ: она надела белую майку, джинсы и свободный пиджак.

Напомним, что знаменитость воспитывает троих детей от бизнесмена Яна Абрамова. В последнее время пару заподозрили в разводе. Дело в том, что Алсу перестала носить обручальное кольцо. Также в ее профиле все чаще появляются высказывания, намекающие на новую жизнь.

К слову, сама певица никак не комментирует сообщения о своем разводе.