НАШ ШОУБИЗ
10:00, 25 сентября 2023
1 мин.

Собрала детей и уехала: Анисина рассказала о расставании с Джигурдой

Собрала детей и уехала: Анисина рассказала о расставании с Джигурдой

© Из профиля Instagram* Джигурды (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Фигуристка Мария Анисина высказалась о расставании с актером Никитой Джигурдой. Спортсменка поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

Мария вместе с детьми переехала в Турцию. После этого в Сети начались разговоры о ее расставании с супругом. Как выяснилось, фигуристка отправилась в другую страну ради наследников: там они обучались большому теннису и участвовали в соревнованиях. Вот почему Анисина заявила, что о разрыве с Никитой речь не идет: у них «крепкая и счастливая семья».

Однако россияне не восприняли всерьез слова фигуристки. В эфире шоу Марии вновь пришлось прокомментировать ситуацию. В первую очередь, она заявила, что вернулась в РФ еще два месяца назад. Знаменитость сняла квартиру в Москве, в которой теперь налаживает быт. Затем спортсменка в очередной раз повторила, что счастлива с Джигурдой и расставаться с ним не намерена.

«Я насовсем вернулась, уже два месяца в России, а желтая пресса все пишет, что я бросаю Джигурду», — цитирует StarHit высказывание фигуристки из нового интервью.

Ранее мы писали о том, что Никита Джигурда и Анастасия Волочкова вновь устроили беспредел на глазах у всех. Подробности смотрите в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Джигурды (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Теги:
#новости звезд
,
#новости шоу-бизнеса
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.