НАШ ШОУБИЗ
17:00, 20 августа 2023
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Собчак заподозрили в увеличении груди на фото без нижнего белья

Собчак заподозрили в увеличении груди на фото без нижнего белья

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российскую телеведущую, журналистку Ксению Собчак заподозрили в увеличении груди после очередного снимка. Знаменитость снялась в голубом платье без нижнего белья.

Поклонники смогли разглядеть фигуру журналистки. Появились предположения, что она сделала маммопластику.

«Ксения, вы увеличили себе грудь?» - спрашивают Собчак под снимком.

Некоторые сочли образ «великолепным», другие, наоборот, решили, что фотография сделана в стиле балерины Анастасии Волочковой. Интернет-пользователи также обратили внимание на лицо журналистки и писали ей, что «нельзя столько колоть».

На снимке 41-летняя журналистка позировала в платье, бейсболке, шлепанцах, с плетеной сумкой и в солнцезащитных очках.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Газета.Ru
Редакция

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