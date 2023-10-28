Собчак назвала лицо Бородиной маской для Хэллоуина и получила жесткий ответ

Телеведущая Ксения Собчак высмеяла внешность бывшей коллеги по «Дому-2» Ксении Бородиной, а заодно посмеялась над танцовщицей Анастасией Волочковой и актрисой Ларисой Гузеевой.

Она опубликовала в своем Telegram-канале «Собчак» подборку картонных изображений с маркетплейса и в шутку отметила, что они могут стать отличными масками на Хэллоуин.

«Как думаете, какую маску лучше взять для Хэллоуина?» - написала блогерша.

Бородину публикация задела, поэтому она решила ответить скандальной телеведущей. Ксения показала своим подписчиками подборку неудачных снимков Собчак и отметила, что ни одна маска не может конкурировать с лицом самой блогерши. Она также обратила внимание на чрезмерное использование Собчак фильтров, которые улучшают внешность.

«Ксю, лучше твоей маски, где ты с четырьмя бровями, точно нет, оставляй ее. И скажи своему смм-специалисту, что он лучший, я обожаю его чувство юмора, не вздумай его увольнять! Он «реально» делает тебя идеальной», - приводит Teleprogramma.pro слова Бородиной.

При этом Лариса Гузеева и Анастасия Волочкова в диалог двух бывших подруг решили не вмешиваться и на оскорбительную шутку Собчак не ответили.

Ранее Ксению Собчак заподозрили в увеличении груди после очередного снимка. Знаменитость снялась в голубом платье без белья.