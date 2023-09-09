Сняли вместе: Нагиев и Ходченкова перестали скрывать связь

Звезды шоу-бизнеса стараются не рассказывать о своей личной жизни. Самыми скрытными являются актриса Светлана Ходченкова и актер Дмитрий Нагиев. Как оказалось, артисты проводят вместе очень много времени. Недавно их засняли вдвоем. Об этом сообщает Экспресс газета.

Оказалось, что Ходченкова и Нагиев приняли участие в рекламном проекте. В Сети появилась фотография, на которой актер позировал в кресле, а рядом с ним была эффектная блондинка. Она подняла одну ногу и буквально загнала звезду под каблук. Поклонники оценили совместный снимок звезд, но пришли к выводу, что там слишком много фотошопа. По мнению публики, Дмитрий и Светлана выглядят совсем иначе.

«А че их так сильно отфотошопили, особенно Ходченкову, она выглядит теперь как восковая фигура», «Что-то у Нагиева с лицом не в порядке», «Алкаш и красотка», «Ходченкова была такая женственная и красивая, а теперь худая и злая, на мужика похожа», – пишут в комментариях.

Нашлись и те, кто отметил, что из актеров получилась бы прекрасная пара. Но Нагиев и Ходченкова не комментируют слухи об отношениях.

Ранее мы писали о том, как Лариса Гузеева проговорилась о проблемах с интимом. Ей посоветовали обратиться к Дмитрию Нагиеву.