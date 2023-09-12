Сняли вместе: Елена Воробей рассказала, почему сошлась с бывшим сожителем Бабкиной

Последний год в прессе ходят слухи о расставании певицы Надежды Бабкиной с молодым избранником Евгением Гором. Но мужчина не скучает в одиночестве, а проводит время с коллегами экс-возлюбленной. Недавно его сняли вместе с юмористкой и эффектной женщиной Еленой Воробей.

Еще минувшим летом в СМИ заговорили о том, что Гор и 43-летняя Воробей сошлись для общей работы. Но они до сих пор появляются вместе. На днях артистка опубликовала кадры со звездного мероприятия, где ей компанию составил бывший Бабкиной.

На одном из снимков Воробей была запечатлена с Гором, с которым мило беседовала. Звезды стояли за кулисами и прижимались друг к другу. Таким образом они готовились к общему выступлению.

«Там-то мы с Евгением Гором и вышли под свое необъятное «Небо в алмазах»! Готовим сюрприз для ВАС, наши дорогие поклонники», — цитирует юмористку Экспресс газета.

Ранее мы писали о том, кто стал новым избранником Бабкиной после ухода Гора.