Сняли в объятиях продюсера: разрушившая брак Меладзе с Брежневой певица заявила о себе

Недавно Вера Брежнева рассказала о разводе с мужем Константином Меладзе. Она призналась, что «развод» повлиял на ее творчество, и что она переживала трудные времена. В Сети заподозрили, что между супругами встала новая женщина. Ведь когда-то Вера сама увела продюсера из семьи.

Поклонники быстро вычислили, что Константин стал проводить много времени со своей фавориткой Софией Тарасовой. Она выступала в обновленном составе «ВИА Гры», а теперь занимается сольным творчеством. Меладзе ее во всем поддерживает. Недавно они презентовали совместную песню «Почему я?», а на обложке брюнетка позировала в объятиях своего продюсера. Пишет «7Дней.ru».