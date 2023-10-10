Сняли в объятиях продюсера: разрушившая брак Меладзе с Брежневой певица заявила о себе
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Недавно Вера Брежнева рассказала о разводе с мужем Константином Меладзе. Она призналась, что «развод» повлиял на ее творчество, и что она переживала трудные времена. В Сети заподозрили, что между супругами встала новая женщина. Ведь когда-то Вера сама увела продюсера из семьи.
Поклонники быстро вычислили, что Константин стал проводить много времени со своей фавориткой Софией Тарасовой. Она выступала в обновленном составе «ВИА Гры», а теперь занимается сольным творчеством. Меладзе ее во всем поддерживает. Недавно они презентовали совместную песню «Почему я?», а на обложке брюнетка позировала в объятиях своего продюсера. Пишет «7Дней.ru».
Правда, в некоторых СМИ появилась информация о том, что молодая исполнительница давно встречается с Александром Шумелюком, с которым некоторое время назад переехала в Германию. Молодой человек пробовал себя в актерстве, увлекается музыкой и занят в кругах шоу-бизнеса. Кроме того, в соцсетях Брежневой Тарасова оставила поздравление с днем рождения. Фанаты уверены, что любовница не стала бы так делать.
Ранее мы писали о том, как брошенная Меладзе Брежнева сняла обручальное кольцо и раскрыла подробности своего состояния.