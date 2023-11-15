Снизил цену в 7 раз: что известно о новом владельце замка Пугачевой в Грязи

На замок 74-летней певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь найден покупатель. Об этом сообщает издание Kp.ru.

По информации источника, супруг певицы вложил в строительство особняка млрд рублей. Столько же он хочет получить от его продажи.

Как выяснилось, бизнесмен Андрей Ковалев хочет приобрести замок звездного семейства. Правда, предприниматель готов отдать за него в 7 раз меньше — 150 млн. По словам Ковалева, он может сдавать недвижимость под свадьбы, но в таком случае ему придется перестраивать часть замка.

«Большого зала на 500 - 600 человек там нет. Поэтому юмористу от заявленной цены надо сделать большой дисконт. Пока я реставрирую свою усадьбу «Гребнево», я бы разместил в замке коллекцию старинных доспехов и живописи», — сообщил Андрей.

Ковалев пока еще не получил ответ от Пугачевой. При этом он убежден: если его предложение будет отклонено, то певица еще долго не избавится от недвижимости. По мнению бизнесмена, замок артистки «весьма специфичный», поэтому не каждый согласится в нем жить.

Ранее выяснилось, кто стал новым фаворитом Пугачевой. Подробности смотрите в этой статье.