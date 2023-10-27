Снимите это немедленно: стилист Лисовец назвал главные антитренды 2024 года
© Скриншот видео, YouTube-канал ОК на связи!
Со временем нужно обновлять свой гардероб, чтобы выглядеть современно и актуально. Известный стилист Владислав Лисовец назвал антитренды в моде 2024 года.
В первую очередь стилист советует не носить кроссовки в повседневной жизни. Лучше выбрать более элегантную обувь, а спортивные модели оставить для прогулок и занятий фитнесом.
Также из моды вышли брюки карго с накладными карманами, которые ранее были на пике популярности.
«Это те брюки, которые очень быстро влетели в моду, но сейчас ни одного модника ты в них уже не встретишь», — рассказал Лисовец в интервью шоу «ОК на связи!».
Одним из будущих трендов 2024 года Лисовец назвал бахрому. Она была популярна в 70-х, но часто стала появляться на современных подиумах.
Ранее Лисовец посмеялся над россиянами за их «кислые лица».