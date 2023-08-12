Сначала осудила Киркорова, а потом сама легла под нож хирурга: Наталья Штурм сделала липосакцию

Артистка Наталья Штурм решила снова лечь под нож хирурга. Свой поступок она объяснила скандалом певицы Славы и Тимура Хайдарова.

«Меня поразило, что такое количество пострадавших девочек, и все молчали. Им было стыдно, что они пострадали! Это как?» – прокомментировала Наталья Штурм.

Певица обратилась за помощью к пластическому хирургу спустя семь лет перерыва. До этого она уже прибегала к хирургическому вмешательству. Сама Штурм утверждает, что после пластики у нее началась новая жизнь.

Несмотря на это, исполнительница вовсе не поддержала своего звездного коллегу Филиппа Киркорова, когда тот сделал себе новое тело. Она посчитала, что король эстрады должен был добиться желаемых результатов тренировками.

Сейчас Штурм подготовилась к операции и удалила «валик» на животе. Об этом она рассказала подписчикам в соцсетях и выложила фото-подтверждение из клиники.

«Я 30 лет занимаюсь фитнесом и честно зарабатывала кубики на прессе. Картинку портил только валик на животе. Вы не представляете, какая сейчас красота!» – заключила певица.

Ранее мы писали, кому достанется наследство Веры Васильевой.