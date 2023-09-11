«Смотрится просто ужасно»: Наталья Штурм снялась в крошечном бикини после липосакции

57-летняя певица Наталья Штурм легла под нож хирурга, чтобы сделать себе фигуру мечты. Артистка сделала липосакцию, коррекцию ягодиц и блефаропластику и спустя месяц решила показать результат. Однако он не только не впечатлил фанатов, а еще и ужаснул.

На фото, что выставила в Сети звезда 90-х, у нее было вовсе не подтянутое тело, а дряблое и покрытое буграми и складками. Сама Штурм, демонстрируя формы в крошечном бикини, улыбалась, тем самым подтверждая, что ее полностью устроила работа специалиста. Поклонники же с ней не согласились. Они решили, что Наталье вовсе нечем гордиться и ей следует в принципе сменить пластического хирурга.

«Не стоит показывать свои несовершенства», «Ужасная липосакция. Увольте вашего хирурга», «Это смотрится просто ужасно», «Это даже в одежде было некрасиво, а так и вовсе отвратительно», - отметили пользователи в комментариях.

К слову, Штурм признавалась, что ей все равно на критику, поэтому она делает только то, что сама хочет. Несмотря на то, что певице уже скоро 60 лет, она продолжает публиковать в Сети откровенный контент, который нередко шокирует аудиторию. При этом, как рассказывала артистка, ее семья спокойно относится к тому, что она раздевается перед камерой.

Ранее единственному сыну Наташи Королевой предсказали лечение в психлечебнице.

Источник: Личный блог Натальи Штурм в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)