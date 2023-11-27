«Смени ты свой засаленный халат»: Дибров рассказал о проблемах в браке

Телеведущий Дмитрий Дибров заговорил о том, почему мужчины уходят от своих жен к молодым красавицам. Рассуждения знаменитости вызвали подозрения у поклонников, что он сам собирается найти кого-то помоложе жены Полины.

Артист счастлив в браке с любимой 14 лет, при этом многие критиковали союз, в котором мужчина старше супруги на 30 лет! Периодически в соцсетях возникают слухи о разладе в паре, но Дибров каждый раз их опровергает. Он прямо говорит о том, что у них крепкие отношения, которые держатся на любви и хорошем интиме.

Дмитрий дал совет женщинам, от которых мужья уходят к молодым любовницам.

«Да смени ты свой засаленный халат на что-нибудь интересное этим вечером. Да возьми ты две свечи, да купи ты бутылочку шампанского и скажи ему откровенно все то, что говорила 40 или 30 лет назад, когда ты шла с ним в ЗАГС!» – цитирует Диброва портал PROZVEZD.

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