«Случилась беда»: что вынудило Любовь Успенскую отказаться от алкоголя

Любовь Успенская призналась, что отказалась от спиртного из-за зависимости дочери. В беседе с изданием VOICE певица заявила, что у Татьяны Плаксиной были серьезные проблем с запрещенными веществами.

Как утверждает артистка, именно это стало причиной ее отказа от алкоголя.

«Когда с моей Таней случилась беда, я в тот же день отказалась от шампанского, вина. Понимала, что ее нужно спасать. И понимала, если выпью с горя, то сделаю только хуже. Дала слово, пока ее не вылечу, не выпью ни глотка. Таня уже вылечилась, но мне без алкоголя так хорошо и сейчас», – пояснила исполнительница.

Однако, по словам Успенской, наркотики были лишь верхушкой айсберга. Однажды Плаксина упала с велосипеда и получила серьезные травмы, которые сказались на ее внешности. Девушка хотела забыться с помощью веществ, а, когда звездная мать попыталась помочь наследнице, та устроила публичный скандал и покинула Россию.

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