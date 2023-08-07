НАШ ШОУБИЗ
05:00, 07 августа 2023
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Сложившая руки на округлом животе Кристина Асмус рассказала о беременности

соцсети

соцсети

© соцсети

Актриса Кристина Асмус показала подписчикам новое фото с отдыха и спровоцировала слухи о беременности.

На новом кадре актриса сложила руки на животе, смотря на него. Вероятно, она только что вышла из воды и укрылась полотенцем. Асмус подметила, что поза на фото похожа на фотосессию беременных.

Однако артистка написала, что не беременна. Пост был совершенно о другом — сочной груди, появляющейся с прибавкой в весе.

Задавшись вопросом, как же сохранить грудь, но сбросить вес, Асмус прибегла к помощи подписчиков. Примечательно, но актриса попросила не советовать ей звездного хирурга Тимура Хайдарова.

Ранее мы писали, что супруг певицы Натали странно вел себя перед смертью.

Источник фото:соцсети
Источник:соцсети
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