Слишком громкая: Винокур случайно раскрыл настоящую фамилию Газманова

Певец Олег Газманов всегда открыт публике и не молчит о фактах из своей биографии. Но его друг и коллега Владимир Винокур раскрыл подробности о жизни артиста, о которых не догадывались поклонники. Мужчина случайно назвал настоящую фамилию Газманова, а потом посмеялся.

Юморист принял участие в веселом YouTube-шоу «Что было дальше?», где пообщался с комиками. Он был в прекрасном настроении, говорил не только о себе, но и о других звездах шоу-бизнеса. В один момент он так разоткровенничался, что выдал шокирующую правду о Газманове. Владимир Натанович заявил, что у него другая фамилия.

«Да, это правда, Олег Вещий. Он, кстати, очень хороший парень», — уверял ведущих и зрителей Винокур.

Позже выяснилось, что Винокур таким образом решил пошутить. Но некоторые пользователи Сети всерьез поверили в это.

Ранее мы писали о том, как 54-летняя жена Газманова полностью разделась на видео.

Источник: «Киноафиша»