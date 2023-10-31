«Слишком долго терпела»: Алсу подтвердила развод с мужем

В последнее время все внимание публики приковано к личной жизни певицы Алсу. Артистка уже много лет состоит в браке с Яном Абрамовым. Однако, поговаривают, что в звездной паре произошел разлад из-за измен бизнесмена. По слухам, новой избранницей Яна стала модель Анастасия Решетова. Ни предприниматель, ни певица никак не комментируют ситуацию в семье. Однако публика заметила, что Алсу приходит на мероприятия в одиночестве и избегает упоминаний о муже. На этот раз пользователи Сети нашли новое подтверждение расставания супругов.

В личном блоге исполнительница хита «Зимний сон» поделилась новым снимком. Внимательные подписчики заметили, что с пальца Алсу исчезло обручальное кольцо. Публика решила, что таким способом знаменитость намекнула на развод с мужем.

«Слишком долго терпела. Жить с мужчиной только из-за детей — мазохизм. Если это намек на развод, то поддерживаю», — цитирует Экспресс газета фолловеров.

К слову, сама певица никак не отреагировала на высказывания публики.

Ранее Алсу показала себя в платье невесты после измен мужа. Подробности смотрите в этой статье.