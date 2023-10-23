Слил всю грязь: Игорь Николаев жестоко обошелся с Наташей Королевой

Игорь Николаев и Наташа Королева развелись после десяти лет брака. Причиной расставания звезд стала измена композитора. Игорь Николаев тогда начал встречаться с концертным директором. В течение года Королева пыталась сохранить отношения, однако музыкант был настроен категорично.

«Игорь решил развеяться, захотел почувствовать запах свободы, которая не обременена ни семейными обязательствами, ни общественным мнением», – признавалась исполнительница хита «Желтые тюльпаны».

Бывший супруг Королевой решил быть честным с ней, однако не учел, что горькая правда может жестоко ранить.

В беседе с изданием StarHit психолог Любовь Розенберг заявила, что говорить об угасших чувствах мужу или жене – неправильно. Открывая правду, человек испытывает облегчение, но мало кто задумывается, каково приходится обманутому партнеру.

«Мы часто используем друг друга не по назначению, считая своим правом всю грязь, недовольство и напряжение сливать, как в унитаз, на любимого и близкого человека. Это обидно, больно и иногда непоправимо. Почаще спрашивайте себя, что для вас важнее – счастье или голая правда», – отметила эксперт.

Любовь Розенберг добавила, что не призывает врать второй половинке. По ее словам, главное – это бережное отношение к партнеру.

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