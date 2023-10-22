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21:00, 22 октября 2023
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Слезы бывшей вернулись бумерангом: почему Брежнева развелась с Меладзе

freepik

freepik

© freepik

В начале октября стало известно о разводе певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе. С этого момента в интернет-пространстве начали распространять различные догадки и предположения о причинах расставания звездной пары.

Одна из версий заключается в том, что Брежневу настиг бумеранг, а именно вернулись слезы первой жены Меладзе — Яны Сумм. Предполагается, что Вера стала причиной распада семьи композитора, где воспитывались трое детей.

Однако знаменитости не желают комментировать домыслы. В настоящее время Брежнева не обращает внимания на сплетни. После разрыва с супругом, певица ищет способы заработка. Она сделала «марафон трансформаций» и будет проводить лекции о том, как стать лучшей версией себя, пишет Экспресс газета.

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Источник фото:freepik
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#развод
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#семья
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