Славе стало плохо после неудачного выступления: здоровье подводит певицу

Исполнительница Слава пожаловалась на ухудшение самочувствие после конфуза на сцене в Нижневартовске. Напомним, что певица забыла строки из своего трека «Попутчица», который когда-то принес ей огромную популярность. Звезда списала все на возраст, а потом поняла, что действительно испытывает проблемы.

По словам артистки, у нее болит спина, кружится голова и никак не пройдет кашель. Слава попросила публику не волноваться за нее, хоть сама и еле держалась на сцене.

«Просто условий ноль для восстановления. Бабка на пределе», — цитирует певицу Газета.Ru.

Напомним, что в октябре у Славы стартовал большой тур по городам России. За месяц она порадует публику из 18 городов! А в следующем месяце у нее запланировано еще 16 выступлений.

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