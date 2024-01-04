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20:00, 04 января 2024
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«Скулы породистые, взгляд яростный»: Собчак призналась, что без ума от актера из «Слова пацана»

«Скулы породистые, взгляд яростный»: Собчак призналась, что без ума от актера из «Слова пацана»

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Телеведущая, журналистка Ксения Собчак рассказала, какого актера из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» она считает наиболее привлекательным. Светская львица назвала своим «крашем» 24-летнего Рузиля Минекаева, исполнившего роль Марата в картине.

Собчак сравнила Минекаева с российским артистом Владимиром Машковым в молодости.

«Мой краш и молодой Машков — это скорее Рузиль Минекаев (который Марат). Скулы породистые, взгляд яростный», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Высказалась звезда и относительно актера Никиты Кологривого, исполнившего роль Кощея в сериале. По ее словам, он напоминает типаж «парень с соседнего двора», а не привлекательного мужчины.

Ранее Ксения Собчак ответила на вопросы о пластике груди.

Автор:Елизавета Майская
Теги:
#Ксения Собчак
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#новости звезд
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