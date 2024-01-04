«Скулы породистые, взгляд яростный»: Собчак призналась, что без ума от актера из «Слова пацана»
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Телеведущая, журналистка Ксения Собчак рассказала, какого актера из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» она считает наиболее привлекательным. Светская львица назвала своим «крашем» 24-летнего Рузиля Минекаева, исполнившего роль Марата в картине.
Собчак сравнила Минекаева с российским артистом Владимиром Машковым в молодости.
«Мой краш и молодой Машков — это скорее Рузиль Минекаев (который Марат). Скулы породистые, взгляд яростный», — написала Собчак в своем Telegram-канале.
Высказалась звезда и относительно актера Никиты Кологривого, исполнившего роль Кощея в сериале. По ее словам, он напоминает типаж «парень с соседнего двора», а не привлекательного мужчины.
Ранее Ксения Собчак ответила на вопросы о пластике груди.