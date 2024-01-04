«Скулы породистые, взгляд яростный»: Собчак призналась, что без ума от актера из «Слова пацана»

Телеведущая, журналистка Ксения Собчак рассказала, какого актера из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» она считает наиболее привлекательным. Светская львица назвала своим «крашем» 24-летнего Рузиля Минекаева, исполнившего роль Марата в картине.

Собчак сравнила Минекаева с российским артистом Владимиром Машковым в молодости.

«Мой краш и молодой Машков — это скорее Рузиль Минекаев (который Марат). Скулы породистые, взгляд яростный», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Высказалась звезда и относительно актера Никиты Кологривого, исполнившего роль Кощея в сериале. По ее словам, он напоминает типаж «парень с соседнего двора», а не привлекательного мужчины.

Ранее Ксения Собчак ответила на вопросы о пластике груди.