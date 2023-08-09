НАШ ШОУБИЗ
03:00, 09 августа 2023
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Скрывала всю жизнь: обнародована настоящая фамилия Ларисы Долиной

Скрывала всю жизнь: обнародована настоящая фамилия Ларисы Долиной

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лариса Долина всю жизнь скрывала от поклонников настоящую фамилию. Оказалось, что в документах значится другая фамилия – она не имеет ничего общего с родительскими.

При рождении Долина была Кудельман. Но когда она решила покорять шоу-бизнес, то взяла псевдоним.

Им стала девичья фамилия матери. Под псевдонимом Долина и стала известна на всю страну.

Однако потом артистка вышла замуж за Анатолия Миончинского и взяла его фамилию. После развода исполнительница оставила ее – певице не хотелось бумажной волокиты. Фанаты все это время не догадывались, что Долина носит фамилию Миончинская.

Ранее стала известна настоящая фамилия певца Льва Лещенко. Она состоит из пяти букв.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Киноафиша
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