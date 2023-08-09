Скрывала всю жизнь: обнародована настоящая фамилия Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина всю жизнь скрывала от поклонников настоящую фамилию. Оказалось, что в документах значится другая фамилия – она не имеет ничего общего с родительскими.

При рождении Долина была Кудельман. Но когда она решила покорять шоу-бизнес, то взяла псевдоним.

Им стала девичья фамилия матери. Под псевдонимом Долина и стала известна на всю страну.

Однако потом артистка вышла замуж за Анатолия Миончинского и взяла его фамилию. После развода исполнительница оставила ее – певице не хотелось бумажной волокиты. Фанаты все это время не догадывались, что Долина носит фамилию Миончинская.

Ранее стала известна настоящая фамилия певца Льва Лещенко. Она состоит из пяти букв.