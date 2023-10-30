«Скрыть это не получится»: в семье Пригожина и Валерии произошло несчастье

В семье продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии произошло несчастье. 26-летняя дочь музыкального деятеля впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками и призналась, почему пропала. Оказалось, что Даная перенесла микроинсульт и теперь восстанавливается после него.

Наследница мужа знаменитой артистки довольно активно ведет личный блог, в котором рассказывает о своей жизни и материнстве, ведь год назад она впервые родила ребенка. Однако не так давно она неожиданно исчезла из медиапространства, из-за чего многие ее поклонники начали переживать. Спустя время Даная вернулась, но с плохими новостями. Она призналась, что не общалась с подписчиками, потому что находилась в больнице.

«Мне и сейчас об этом тяжело говорить, да и не хочется. Но я понимаю, что скрыть это не получится. Я перенесла микроинсульт, тут причин много, первое конечно стрессы, и последствия аварии 6-летней давности. Удары не прошли бесследно», - рассказала Пригожина.

Сейчас, по словам Данаи, у нее началось интенсивное лечение. Она проходит различные обследования, делает уколы. Она подчеркнула, что на данный момент самое главное для нее – это поддержка близких.

Ранее Иосиф Пригожин показал истинное отношение к Валерии после 19 лет брака.

Источник: личный блоге Данаи Пригожиной в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).