«Скоро все закончится»: экс-жених Волочковой перед смертью получил странное письмо от супруги

Бывший жених Волочковой получил письмо с признанием от жены за сутки до смерти, об этом сообщает StarHit.

29 ноября стало известно о смерти Сергея Кузенцова — одного из бывших возлюбленных Анастасии Волочковой. Отмечается, что мужчина покончил с собой в камере СИЗО, где находился из-за регулярных избиений своей супруги.

Жена Анастасия Кондарчук до сих пор не верит в случившееся. Она рассказала, что любила мужа, несмотря на регулярные скандалы. Девушка призналась, что за сутки до смерти мужа отправила ему трогательное письмо с признаниями в любви.

«Здравствуй, любимый. Пишу тебе 27 ноября. Знай, что я всегда с тобой и ни за что не откажусь от тебя никогда. Сегодня полнолуние — я буду всю ночь загадывать желания и верить в то, что скоро все закончится и мы снова будем вместе. Люблю тебя очень сильно. Жду ответного письма», — писала она.

Однако ответного письма Анастасия так и не дождалась. Причем уже в день гибели Кузнецова, 29 ноября, девушка получила подтверждение того, что ее муж получил письмо.

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