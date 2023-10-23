Сколько заплатил за белоснежную улыбку актер Михаил Богдасаров

Звезда многочисленных фильмов и сериалов, актер Михаил Богдасаров редко выходит в свет, но недавно его заметили на одном мероприятии. Артист приковал к себе внимание публики белоснежной улыбкой, которая обошлась ему в огромную сумму, передает mk.ru.

Богдасаров пообщался с журналистами и рассказал, что вставить новые зубы — лучший способ похудеть. Перед установкой, по словам актера, приходится не есть почти целый месяц. А дальше можно просто поддерживать форму. Что же касается стоимости новой улыбки, то Михаил не стал ничего скрывать — она обошлась ему в более чем миллион рублей.

Ранее стало известно, как выглядел актер Георгий Вицин в последние годы жизни. Артист ходил без зубов и не вставлял их, так как не видел в этом смысла.