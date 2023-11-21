Сколько стоит час пения Киркорова и почему при таких расценках певец не платит налоги

Стало известно, сколько стоит 45-минутное выступление певца Филиппа Киркорова. При стоимости в несколько миллионов артист умудряется числиться должником у налоговой.

По словам организатора концертов Табриза Шахиди, Киркоров за 45 минут пения получает 7-10 млн рублей.

При этом, по данным Telegram-канала Baza, за исполнителем числится долг в размере 5 587 333 рублей.

Две недели назад эта сумма была вдвое меньше. Возможно, в данном случае размер долга снова уменьшится. Известно, что год назад задолженность посчитали ошибочно – певец оспаривал ее в суде. Адвокат утверждал, что певцу насчитали 4 млн рублей лишних налогов.

Ранее сообщалось, что Киркоров спел без фонограммы и стал объектом насмешек в Сети.