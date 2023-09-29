Сколько получает один из самых известных теледокторов России Александр Мясников

Теледоктор Александр Мясников не скрывает своих доходы и открыто говорит о финансах. Стало известно, сколько специалист получает на должности руководителя московской клиники и как тратит заработанные средства, пишет Telegram-канал BLITZ+.

Когда-то россияне знали и воспринимали лишь одного теледоктора — полюбившуюся всем Елену Малышеву. Однако теперь ей составляет конкуренцию коллега Александр Мясников. По некоторым утверждениям, обаяние и харизма специалиста настолько врезались в память и сердца телезрителей, что популярность ведущей программы «Жить здорово!» даже несколько померкла.

Доходы Мясникова считаются баснословными по меркам простых медиков. Оказалось, что на должности руководителя одной из столичных клиник он получается 170 тысяч рублей. При этом зарплата увеличивается в разы с доплатами и премиями.

За работу на ток-шоу и частные консультации теледоктор тоже получает приличные деньги. Полученные из разных источников дохода средства Мясников инвестирует в недвижимость. Так, у специалиста есть двухкомнатная квартира в сталинском доме в Москве, загородный коттедж с огромным участком и жилье во Франции.

Ранее стало известно, сколько получает уехавшая в Европу актриса Лия Ахеджакова. Оказалось, что за один спектакль ей платят полмиллиона рублей.