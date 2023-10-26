Сколько квартир у певца Леонида Агутина за рубежом

Слухи, согласно которым певец Леонид Агутин владеет огромным количеством недвижимости за рубежом, ходят по Сети уже не один год. В итоге исполнитель все же дал комментарий относительно этой темы и назвал предположения фанатов и журналистов домыслами.

Так, некоторые средства массовой информации писали, что Агутин имеет в собственности апартаменты и два особняка в Соединенных Штатах. Однако артист с такой информацией оказался категорически несогласен. Журналистам НТВ в эфире передачи «Ты не поверишь!» Леонид опроверг всякие домыслы в свой адрес. Его отец Николай Агутин заявил, что у сына, кроме одной квартиры в Майами, ничего нет.

Самого певца искренне удивило количество квадратных метров, которыми он якобы владеет по всему миру. Но больше всего впечатление на Леонида произвело то, что он имеет в собственности шесть квартир в московских Ватутинках.

«Вы, может, мне адрес скинете, где это у меня шесть квартир? Там, наверное, какие-то люди живут. Интересно почему, ведь это мои квартиры?» — пошутил Агутин.

Ранее отец исполнителя рассказал журналистам, что происходит в семье его звездного сына. По словам Николая, информация о разводе Леонида с Анжеликой Варум является вымыслом.