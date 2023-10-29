«Склероз мешает»: Евгений Петросян сделал неожиданное признание в стихах

Народный артист РСФСР Евгений Петросян выступил с большим сольным концертом в Москве в честь 60-летия пребывания на эстраде. 78-летний юморист много шутил о прожитых годах.

В одном из номеров он зачитал стихотворение, в котором с иронией указал на свой солидный возраст и сопутствующих ему заболеваниях.

«Я на себя все чаще злюсь. Склероз мешает — это минус, спасает юмор — это плюс!» — приводит News.ru слова артиста, сказанные со сцены.

В 2019 году Петросян со скандалом развелся с коллегой по сцене Еленой Степаненко и женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Супруги воспитывают маленького сына, рождение которого долгое время скрывали.

Ранее мы писали, что Елена Степаненко после громкого развода пропала со сцены. Ходили слухи, что она отказалась от выступлений, так как ей было трудно без поддержки экс-супруга. Позже выяснилось, что Елена затаила на Петросяна сильную обиду. В прошлом году она должна была впервые за долгое время выступить перед публикой, но отказалась, заявив, что не появится там, где будет Евгений Петросян.