«Скатилась к нищебродам»: бросившая олигарха Собчак жалеет о браке с Богомоловым

Психолог Вероника Степанова считает, что Ксения Собчак «скатилась от олигархов к нищебродам». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог Степановой.

В далеком прошлом у Ксении Собчак был роман с бизнесменом Умаром Джабраиловым. Предприниматель до сих пор с теплотой вспоминает отношения с журналисткой. А сама Ксения грустит из-за того, что Умар столкнулся с неприятностями после расставания с ней. Психолог Степанова убеждена, что Собчак совершила ошибку, прекратив роман с Умаром. По мнению Вероники, бизнесмен был удачной партией для Ксении.

«Собчак скатилась от олигархов к нищебродам. Она быстро скатилась от действительно стоящих мужчин к третьесортным актеришкам и неполноценным режиссерам», — высказалась психолог про брак Ксении с Максимом Виторганом и Константином Богомоловым.

Также Вероника считает, что у журналистки глаза горят при воспоминании о давнем романе с Умаром.

Ранее сообщалось о том, что Собчак отреагировала на измены Богомолова с тремя женщинами. Подробности смотрите в этой статье.