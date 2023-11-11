«Ситуация омерзительная»: за что публика презирает сына Василия Ланового

Советский актер Василий Лановой всю жизнь мечтал о детях. Только вот ждать рождения наследников пришлось долго.

Его первой женой стала Татьяна Самойлова, которая так и не подарила возлюбленному ребенка, сделав аборт. Вторая супруга звезды театра и кино Тамара Зяблова погибла в ДТП.

А вот в третьем браке артисту уже повезло: Ирина Купченко родила Лановому двоих сыновей. Однако и здесь актера ждало несчастье. Его младший сын Сергей умер на 38 году жизни из-за сердечного приступа.

При этом старший сын Василия Семеновича вызвал одним своим поступком непонимание у поклонников. Александр женился на девушке из Барнаула, которая младше его на 18 лет. Об этом сообщает Киноафиша.

«На самом деле ситуация омерзительная. Молодая, провинциальная девушка вышла за мужика, годящегося ей в отцы ради того, чтобы переехать жить в Москву», «Странные дети у знаменитых родителей», – отмечают пользователи Сети.

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