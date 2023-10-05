Сильно постарел: в Сети удивлены свежим снимком Влада Сташевского
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В Сети удивились новому снимку Влада Сташевского, об этом пишет Экспресс газета.
Певец практически не появляется на светских вечеринках, о его жизни в последнее время ничего не слышно. Однако Сташевский сделал исключение и на днях пришел в программу Малахова «Привет, Андрей!». Еще одним гостем выпуска стал певец Прохор Шаляпин. Именно он и выложил совместный со Сташевским снимок.
Под фотографией поклонники певца написали, что 49-летний Сташевский заметно постарел и всячески пытается скрыть лысину: «Прикрывает лысину волосами с макушки», «Как постарел Сташевский», «Влад Сташевский — это... то ли наша юность, то ли наша молодость, уже не помню», «Время никого не жалеет. А в молодости такой красавчик был».
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