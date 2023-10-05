Сильно постарел: в Сети удивлены свежим снимком Влада Сташевского

Под фотографией поклонники певца написали, что 49-летний Сташевский заметно постарел и всячески пытается скрыть лысину: «Прикрывает лысину волосами с макушки», «Как постарел Сташевский», «Влад Сташевский — это... то ли наша юность, то ли наша молодость, уже не помню», «Время никого не жалеет. А в молодости такой красавчик был».

Ранее мы писали о том, что Сергей Зверев удивил публику на открытии салона красоты.