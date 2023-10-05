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18:00, 05 октября 2023
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Сильно постарел: в Сети удивлены свежим снимком Влада Сташевского

Сильно постарел: в Сети удивлены свежим снимком Влада Сташевского

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Сети удивились новому снимку Влада Сташевского, об этом пишет Экспресс газета.

Певец практически не появляется на светских вечеринках, о его жизни в последнее время ничего не слышно. Однако Сташевский сделал исключение и на днях пришел в программу Малахова «Привет, Андрей!». Еще одним гостем выпуска стал певец Прохор Шаляпин. Именно он и выложил совместный со Сташевским снимок.

Сильно постарел: в Сети удивлены свежим снимком Влада Сташевского

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Под фотографией поклонники певца написали, что 49-летний Сташевский заметно постарел и всячески пытается скрыть лысину: «Прикрывает лысину волосами с макушки», «Как постарел Сташевский», «Влад Сташевский — это... то ли наша юность, то ли наша молодость, уже не помню», «Время никого не жалеет. А в молодости такой красавчик был».

Ранее мы писали о том, что Сергей Зверев удивил публику на открытии салона красоты.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#новости шоу-бизнеса
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