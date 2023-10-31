Сильно исхудал: как теперь выглядит перенесший операцию на сердце Игорь Николаев

Композитор Игорь Николаев осенью текущего года вновь оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Ему провели серьезную операцию - коронарное шунтирование. К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно, и теперь певец восстанавливается дома. Узнать о том, что с ним сейчас происходит во время реабилитации, довольно непросто, так как он почти не выходит на связь. Но все-таки кое-какие данные есть.

Недавно Николаева заметили в компании друга Сергея Шакурова, и многие подчеркнули, что артист сильно исхудал. Как и год назад после операции он существенно потерял в весе. Однако в целом это не сделало его изможденным. Напротив, он выглядит довольно хорошо, учитывая все обстоятельства.

Известно, что сейчас Игорь Николаев после выписки из больницы стал придерживаться строгой диеты, которую ему настоятельно рекомендовали медики. Он отказался от жирного, вредного и копченого. Кроме того, из его рациона полностью исключили алкоголь.

Ранее Наташа Королева публично «опустила» Игоря Николаева.

Источник: PROZVEZD.