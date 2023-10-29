НАШ ШОУБИЗ
10:00, 29 октября 2023
1 мин.

«Сидит во главе стола»: почему дочь актера Алексея Панина* ходит по барам в свои 15 лет

«Сидит во главе стола»: почему дочь актера Алексея Панина* ходит по барам в свои 15 лет

© Stable Diffusion

Российский актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) перебрался вместе с 15-летней дочерью в Соединенные Штаты. По словам звездного отца, у него настолько доверительные и дружеские отношения с девочкой, что он может себе позволить водить школьницу по барам и выпивать при ней, пишет StarHit.

Не так давно артист переехал из Испании, где три года прожил с дочерью, в Сан-Франциско. Пока нет информации о том, чем Панин* намерен заниматься в США. Свободное время, судя по видео в социальных сетях, знаменитость проводит в барах, куда ходит вместе с 15-летней Анной.

Так, на опубликованном в интернете ролике видно, как несовершеннолетняя наблюдает за отцом, который в компании неких мужчин распивает алкогольные напитки.

«Нюся (так называет Аню Панин* — Прим. Ред.) сидит с четырьмя взрослыми мужиками, стол заставлен бутылками, сидит во главе стола», — смеется Алексей.

Ранее актриса Анна Семенович напугала фанатов своим последним видео. Она показала, как посетила салон красоты.

*признан иноагентом на территории РФ

Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.