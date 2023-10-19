Сергей Зверев зачастил в различные детские дома

60-летний стилист Сергей Зверев стал редко появляться на экранах и объяснил, почему. При этом жизнь артиста «за кадром» наполнена другими событиями: за время отсутствия он выпустил четыре музыкальных хита и успевает ездить в разные детские дома.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

«У меня мама росла в детдоме. Я уже много лет навещаю детей-сирот, помогаю онкобольным и мигрантам», - поделился Зверев.

По признанию стилиста, он начал заниматься благотворительностью в школе и половину первой зарплаты отдал на эти цели.

Свое редкое появление на экранах он объяснил тем, что не хочет становиться похожим на аниматора, а мечтает оставаться суперзвездой.

Ранее сообщалось, что зверев лишил сына, взятого из детдома, наследства. Почему стилист принял такое решение, читайте здесь.