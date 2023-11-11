Сергей Зверев объяснил, как Примадонна может удивить всех после поездки в Россию

В Сети продолжают обсуждать краткосрочный визит певицы Аллы Пугачевой на родину. Всех интересует то, ради чего Примадонна приезжала в Россию. Стилист Сергей Зверев в беседе с журналистами mk.ru невольно раскрыл цель, которую преследует звезда. По его мнению, артистка готовит юбилейный концерт.

В разговоре с журналистами Зверев обратил внимание на то, что приезд Пугачевой в Россию не является каким-то важным событием. Сергей отметил, что точно такая же гражданка Российской Федерации, которая имеет право пересекать границу в обоих направлениях.

В этот раз стилист не встречался с Примадонной. Но, увидев свежие снимки певицы, заявил, что она еще обязательно удивит всех. В том числе это связано с последним визитом Пугачевой, так как именно в рамках его звезда могла готовить свой юбилейный концерт.

«Она очень похорошела, похудела, постройнела. Алла готовится к юбилейному нереальному концерту, я думаю. Она любит удивлять. И, думаю, сделает это еще не раз», — рассказал Зверев.

Ранее сообщалось, что Примадонна после краткосрочного визита в Москву для решения вопросов с недвижимостью выехала в Латвию. После этого она правилась на Кипр.