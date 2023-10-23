Сергей Соседов раскрыл мотив пасынка Стаса Намина, который убил брата и бабушку

Музыкальный критик Сергея Соседов высказался на тему убийства сына и тещи основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. Журналист считает, что Роман Микоян, обвиняемый в преступлении, расправился с родственниками из-за имущественного вопроса.

Критик поделился своим мнением в эфире шоу «Звезды сошлись». По мнению Соседова, в момент убийства Микоян находился в состоянии наркотического опьянения. Это объясняет несколько заторможенную реакцию мужчины и то, что он не отдавал отчета своим действиям, считает Сергей.

Журналист сравнил уже задержанного Микояна с куклой, которая не понимает куда ее привели. Возможно, предполагаемый убийца находится в таком состоянии из-за употребления наркотических препаратов, добавил Соседов.

Причиной случившегося критики видит имущественный вопрос. По его словам, Роман претендовал на жилище бабушки и не хотел делиться им со своим братом.

Ранее удалось восстановить хронологию того, как Микоян убил брата и бабушку. Мужчина сам рассказал о преступлении следователям.