НАШ ШОУБИЗ
04:00, 26 октября 2023
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Сергей Лазарев устроил скандал из-за того, что его не пустили в ресторан в Новосибирске

Сергей Лазарев устроил скандал из-за того, что его не пустили в ресторан в Новосибирске

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сергей Лазарев устроил скандал из-за того, что его не пустили в ресторан, об этом сообщает mk.ru.

Музыкант рассказал, что по традиции во время визита в Новосибирск он посещает один и тот же ресторан — «Сыроварню». Однако во время последних гастролей ему так и не удалось пообедать в заведении. По словам Лазарева, когда он пришел в ресторан, в нем не оказалось свободных мест. Тогда он заявил персоналу, что уйдет, на что ему спокойно ответили «Уходите».

Певца эта ситуация вывела из себя, он выложил в соцсетях пост, в котором раскритиковал официантов и само заведение. Однако позже Лазарев рассказал, что с ним связался владелец «Сыроварни», который пригласил звезду на ужин и извинился. По словам музыканта, конфликт исчерпан.

«Еда здесь действительно вкусная. И ситуация, которая у нас была, связана вообще не с едой», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Буланова начала петь в подаренном мужем ресторане для привлечения гостей.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#новости шоу-бизнеса
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