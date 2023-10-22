Сергей Безруков о театре: «Могу позволить себе пить, гулять и огромное количество женщин»

Сергей Безруков признался, что театр дает возможность достичь успеха и развить свой талант, а также помогает осуществить все его тайные желания.

По словам актера, театр позволяет ему на время стать совершенно другим человеком. В реальной жизни Безруков не может уподобиться Сергею Есенину, но на театральной сцене можно всё.

«Я могу позволить себе пить, гулять, огромное количество женщин — вот это ощущение», — заявил он.

Однако не только интересный сюжет, возможность превращаться в кого угодно и гонорар сделали театр привлекательным местом для Безрукова, но и возможность справиться с психологическими травмами.

Оказалось, что актер выбирает такие роли, которые помогают найти и побороть его страхи, раскрыть внутреннюю боль и провести самоанализ, пишет StarHit.

«Ты отрабатываешь во время спектакля и это какой-то момент очищения», — пояснил Безруков.

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