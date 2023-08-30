НАШ ШОУБИЗ
10:00, 30 августа 2023
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Семья Заворотнюк экстренно собралась вместе в Москве: что случилось с актрисой

Семья Заворотнюк экстренно собралась вместе в Москве: что случилось с актрисой

© Stable Diffusion

Актриса Анастасия Заворотнюк уже давно не появляется на публике из-за своей болезни. Несколько лет назад у нее обнаружили глиобластому, и все это время она пытается сражаться за свою жизнь. Родные звезды «Моей прекрасной няни» не раскрывают ход ее лечения и в принципе предпочитают не заговаривать о ней. Однако на днях вся семья артистки экстренно собралась в Москве. И, как оказалось, не просто так.

Ради этого события в столицу России вернулась даже дочь Заворотнюк Анна, которая несколько месяцев проживала вместе с мужем за границей, а также бывший супруг актрисы Дмитрий Стрюков. А все из-за праздника матери Анастасии Валентины Борисовны – ей исполнилось 80 лет.

Юбилей пожилая артистка отметила в одном из московских кафе. Она веселилась и подчеркивала, что чувствует себя просто прекрасно. К слову, на кадрах с торжества не была замечена тяжелобольная Заворотнюк.

«Я давно так себя хорошо не чувствовала! Оказывается, нужно было, чтобы тебе стукнуло 80, чтобы почувствовать, что в общем-то жизнь прекрасна! При всех обстоятельствах», - сообщила Валентина Борисовна.

Ранее актриса Юлия Высоцкая призналась в проблемах со здоровьем.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Редакция

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