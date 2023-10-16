Сейчас ему 73 года: как живет Яшки-цыгана из культового фильма «Неуловимые мстители»

Василий Васильев, который сыграл Яшку-цыгану в легендарном советском фильме «Неуловимые мстители», стал одним из гостей шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Актер рассказал, как сложилась его жизнь после съемок в кино.

«Неуловимые мстители» стали главным проектом в фильмографии 73-летнего Васильева. После роли Яшки-цыгана другие амплуа казалась ему тусклыми. Поэтому молодой актер вернулся домой к матери и потратил гонорар на две коровы и лошадь.

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