Седая борода и очки: гости свадьбы выложили фотографии изменившегося Ивана Урганта

Телеведущий Иван Ургант стал ведущим свадьбы российского бизнесмена на озере Комо. Он появился в необычном образе: с седой бородой и в очках.

Фотографии Урганта выложили в Сеть гости торжества. На снимках заметно, что Ургант серьезно изменился: седины стало еще больше. Загорелому ведущему досталась важная роль – вести свадьбу и объявить пару мужем и женой.

Ургант выглядел загорелым и был одет в стильный костюм цвета слоновой кости. Компанию ему составила юмористка Екатерина Варнава. Она выбрала наряд с перьями.

Также сообщается, что на свадьбе выступали певец Леонид Агутин и группа «Руки Вверх». Гонорары звезд не раскрываются.