05:00, 03 августа 2023
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Седая борода и очки: гости свадьбы выложили фотографии изменившегося Ивана Урганта
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Телеведущий Иван Ургант стал ведущим свадьбы российского бизнесмена на озере Комо. Он появился в необычном образе: с седой бородой и в очках.
Фотографии Урганта выложили в Сеть гости торжества. На снимках заметно, что Ургант серьезно изменился: седины стало еще больше. Загорелому ведущему досталась важная роль – вести свадьбу и объявить пару мужем и женой.
Ургант выглядел загорелым и был одет в стильный костюм цвета слоновой кости. Компанию ему составила юмористка Екатерина Варнава. Она выбрала наряд с перьями.
Также сообщается, что на свадьбе выступали певец Леонид Агутин и группа «Руки Вверх». Гонорары звезд не раскрываются.
Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Telegram-канал «БП Online»
Автор:Юлия Карева