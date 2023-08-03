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05:00, 03 августа 2023
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Седая борода и очки: гости свадьбы выложили фотографии изменившегося Ивана Урганта

Седая борода и очки: гости свадьбы выложили фотографии изменившегося Ивана Урганта

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Иван Ургант стал ведущим свадьбы российского бизнесмена на озере Комо. Он появился в необычном образе: с седой бородой и в очках.

Фотографии Урганта выложили в Сеть гости торжества. На снимках заметно, что Ургант серьезно изменился: седины стало еще больше. Загорелому ведущему досталась важная роль – вести свадьбу и объявить пару мужем и женой.

Ургант выглядел загорелым и был одет в стильный костюм цвета слоновой кости. Компанию ему составила юмористка Екатерина Варнава. Она выбрала наряд с перьями.

Также сообщается, что на свадьбе выступали певец Леонид Агутин и группа «Руки Вверх». Гонорары звезд не раскрываются.

Иван Ургант

Иван Ургант

© Скриншот видео

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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