НАШ ШОУБИЗ
16:00, 29 сентября 2023
1 мин.

Сделала ЭКО и ждет малыша: Собчак поздравляют со второй беременностью

Сделала ЭКО и ждет малыша: Собчак поздравляют со второй беременностью

© Из профиля Instagram* Собчак (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Журналистку Ксению Собчак поздравляют со второй беременностью. Об этом сообщает Экспресс газета.

Уже несколько месяцев в Сети обсуждают округлившиеся формы знаменитости. Пользователи Сети подозревают, что Ксения находится в интересном положении. К слову, сама Собчак резко реагирует на подобные домыслы. Она не отрицает, что прибавила в весе. Правда, причиной этого является не беременность, а увлечение мучным.

Не все подписчики поверили словам Ксении. Многие из них убеждены, что знаменитость прошла гормональную терапию в рамках ЭКО. По мнению фолловеров, процедура прошла успешно, и сейчас Собчак ждет пополнения в семье.

Ранее мы писали о том, что Ксения призналась в чувствах разведенному мужчине. Подробности смотрите в этой статье.

Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.