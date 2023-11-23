Счастливая Брежнева показала беременный живот после развода с Меладзе

Певица Вера Брежнева после расставания с мужем Константином Меладзе делится фотографиями, на которых позирует с широкой улыбкой и счастливыми глазами. Многие считают, что звезда не переживает из-за развода, а уже даже нашла новую любовь. Тем более, что недавно она затронула тему беременности.

Исполнительница поделилась снимком, на котором стоит между двумя беременными подругами. Оказалось, что блондинка пересеклась с приятельницами в аэропорту. Она радостно позировала на фото с широкой улыбкой и была счастлива встрече.