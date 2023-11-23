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12:00, 23 ноября 2023
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Счастливая Брежнева показала беременный живот после развода с Меладзе

Счастливая Брежнева показала беременный живот после развода с Меладзе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Вера Брежнева после расставания с мужем Константином Меладзе делится фотографиями, на которых позирует с широкой улыбкой и счастливыми глазами. Многие считают, что звезда не переживает из-за развода, а уже даже нашла новую любовь. Тем более, что недавно она затронула тему беременности.

Исполнительница поделилась снимком, на котором стоит между двумя беременными подругами. Оказалось, что блондинка пересеклась с приятельницами в аэропорту. Она радостно позировала на фото с широкой улыбкой и была счастлива встрече.

Счастливая Брежнева показала беременный живот после развода с Меладзе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Пять девочек на фото», — цитирует Брежневу «Экспресс газета».

Ранее мы писали о том, что Брежнева озвучила причину развода с Меладзе. В октябре 2023 года артистка подтвердила развод с Константином Меладзе. Супруги разошлись после 8 лет брака. Что стало причиной их расставания — певица не уточнила. На этот раз Брежнева решила поделиться откровением. По словам артистки, в последние годы ей мешало постоянное притворство.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#беременность
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#Константин Меладзе
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#Вера Брежнева
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