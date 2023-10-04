Сбежала от матери в США и побрилась налысо: дочери Успенской потребовалась экстренная помощь

Дочь певицы Любови Успенской уже несколько лет пытается строить карьеру в отечественном шоу-бизнесе, и ей это удается благодаря знаменитой матери. Татьяна Плаксина выпускает песни, снимает клипы, выступает на сцене и посещает светские мероприятия. А ведь еще совсем недавно она была на самом дне и даже не могла попросить ни у кого помощи.

Долгое время молодая артистка была в ссоре с родительницей. В какой-то момент она и вовсе сбежала от нее в США, где попыталась начать новую жизнь, но столкнулась с зависимостью. Это был худший этап в жизни Плаксиной. Она брила голову, буквально выла и испытывала сильную боль. Все это продолжалось около года.

Татьяна вспоминает, что даже не могла связаться с Любовью Успенской. Несколько раз хотела это сделать, но не могла себя пересилить.

«Состояние мое было ужасным. Я брилась налысо, вела какие-то странные эфиры: выла, кричала – у меня была такая боль, что не знала, куда ее деть. Когда выходила в эфир, то пыталась достучаться до матери», - поделилась Плаксина.

В итоге Успенской все-таки удалось помочь дочери. Сейчас все, кто знает, через что прошла семья, говорят, что певица совершила чудо. Любовь Залмановна и сама не скрывает – сделала она многое. Но главное, что спасло Татьяну, - это материнская любовь.

Ранее Татьяна Плаксина показала живот после сообщений о беременности.

Источник: «7Дней.ru»