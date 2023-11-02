Сбежал из больницы, узнав правду: Киркорову поставили неутешительный диагноз

91-летний певец Бедрос Киркоров сбежал из больницы, не долечив пневмонию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в октябре 2023 года отец Филиппа Киркорова обратился за помощью в столичную клинику. Артист жаловался на одышку, слабость и боль в спине. Проведя тщательное обследование, врачи выявили у него пневмонию. У Киркорова нарушена бронхиальная проходимость и обнаружена между легкими избыточная жидкость. Состояние певца осложнялось последствиями туберкулеза. Все это привело к тому, что отца Филиппа оставили на стационарном лечении.

Спустя две недели самочувствие Киркорова вновь ухудшилось: при кашле в его дыхательные пути стала попадать кровь. Врачи прописали ему антибактериальное лечение, однако, внезапно для всех, артист покинул клинику. Бедрос заявил, что будет избавляться от недуга при помощи нетрадиционной медицины.

Ранее мы писали о том, что Киркорову отказали в необходимой ему операции. Подробности смотрите в этой статье.