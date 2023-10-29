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19:00, 29 октября 2023
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Самым снимаемым артистом России стал иностранец: он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Самым снимаемым артистом России стал иностранец: он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса

© Freepik

Армен Джигарханян получил свою первую роль в кино в 1959 году. На тот момент ему было всего 24 года. Молодой актер снялся в ленте «Обвал», после чего его карьера пошла в гору.

Уроженец Еревана никогда не отказывался от проектов. В 1983 году вышло восемь фильмов, в которых он принял участие. Кроме того, Джигарханян играл и на сцене, начиная с Ереванского театра имени Станиславского и заканчивая Московским театром-студией под руководством Олега Табакова.

В итоге Джигарханян снялся в 307 фильмах и сериалах. Он стал самым снимаемым артистом СССР и России, что официально задокументировано в Книге рекордов Гиннесса. До сих пор ни один актер не побил этот рекорд, о чем сообщает Киноафиша.

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