НАШ ШОУБИЗ
13:00, 14 сентября 2023
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Самая обычная: как выглядит единственная официальная жена Дмитрия Нагиева

Самая обычная: как выглядит единственная официальная жена Дмитрия Нагиева

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стало известно, как сейчас выглядит единственная официальная супруга Дмитрия Нагиева, об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Алиса Шер — единственная женщина, которая довела Дмитрия Нагиева до ЗАГСа. Алла Нагиева (настоящее имя Шер, - прим. ред.) жила в браке с телеведущим с 1986 по 2010 год. У супругов в этом союзе родился сын Кирилл Нагиев.

Долгое время о Шер ничего не было слышно, однако женщина наконец поделилась личными фотографиями в соцсетях. Поклонники Нагиева отметили, что для своих лет бывшая супруга Нагиева выглядит очень хорошо. При этом женщина не гонится за показной красотой и не делает пластических операций.

Самая обычная: как выглядит единственная официальная жена Дмитрия Нагиева

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сейчас Шер далека от сферы шоу-бизнеса. Женщина работает детским логопедом.

Ранее мы писали о том, что журналисты раскрыли, чем занимается пропавший после операции музыкант Александр Розенбаум.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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