Самая обычная: как выглядит единственная официальная жена Дмитрия Нагиева

Стало известно, как сейчас выглядит единственная официальная супруга Дмитрия Нагиева, об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Алиса Шер — единственная женщина, которая довела Дмитрия Нагиева до ЗАГСа. Алла Нагиева (настоящее имя Шер, - прим. ред.) жила в браке с телеведущим с 1986 по 2010 год. У супругов в этом союзе родился сын Кирилл Нагиев.

Долгое время о Шер ничего не было слышно, однако женщина наконец поделилась личными фотографиями в соцсетях. Поклонники Нагиева отметили, что для своих лет бывшая супруга Нагиева выглядит очень хорошо. При этом женщина не гонится за показной красотой и не делает пластических операций.