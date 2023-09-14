Самая обычная: как выглядит единственная официальная жена Дмитрия Нагиева
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Стало известно, как сейчас выглядит единственная официальная супруга Дмитрия Нагиева, об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Алиса Шер — единственная женщина, которая довела Дмитрия Нагиева до ЗАГСа. Алла Нагиева (настоящее имя Шер, - прим. ред.) жила в браке с телеведущим с 1986 по 2010 год. У супругов в этом союзе родился сын Кирилл Нагиев.
Долгое время о Шер ничего не было слышно, однако женщина наконец поделилась личными фотографиями в соцсетях. Поклонники Нагиева отметили, что для своих лет бывшая супруга Нагиева выглядит очень хорошо. При этом женщина не гонится за показной красотой и не делает пластических операций.
Сейчас Шер далека от сферы шоу-бизнеса. Женщина работает детским логопедом.
Ранее мы писали о том, что журналисты раскрыли, чем занимается пропавший после операции музыкант Александр Розенбаум.