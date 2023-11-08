«С висящим животом и тонкими ножками»: доктор Мясников боится, что не сможет очаровывать женщин

Доктор и телеведущий Александр Мясников старается вести здоровый образ жизни, о котором рассказывает зрителям. Он занимался прыжками с парапланом, а пять лет назад получил летное свидетельство на управление вертолетом.

Также Мясников рассказал и о соблюдении диеты. Долгое время Александр ел, что хотел, пока у него не начал расти живот. Теперь он питается умеренно.

«Потому что я всех женщин люблю и хочу всех очаровывать. А как я буду с висящим животом и тонкими ножками это делать? Я очень чувствительный к тому, что обо мне думают девушки», — сказал он в интервью Teleprogramma.pro.

Телеведущий рассказал, что живет в загородном доме в 100 км от Москвы с двумя овчарками. У него есть участок площадью в пять гектар, а у собак — свой вольер.

Ранее телеврач предупредил о последствиях человеческой зависти.