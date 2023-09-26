С трудом можно узнать: дочь Заворотнюк показала изможденную мать после болезни

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с глиобластомой — самой агрессивной формой рака. Семья актрисы оберегает ее от внимания публики и назойливых журналистов. Изредка дочь Заворотнюк рассказывает про состояние матери в соцсети. На днях Анна посетила загородный дом родительницы и показала его убранство.

В объектив девушки попал семейный снимок, который привлек внимание публики. Россияне разглядели на фото звезду «Моей прекрасной няни». Пользователи Сети считают, что на нем Анастасия запечатлена после болезни. Фолловеры обратили внимание на волосы актрисы. Они отметили, что раньше прическа Заворотнюк не была такой густой. Из-за этого появились предположения, что Анастасия надела парик. Кроме того, публика отметила и силуэт знаменитости, совсем не похожий на прежний.

Дочь артистки обмолвилась, что родительница продолжает упорную борьбу за жизнь. Об этом сообщает портал POPCAKE.

Ранее мы писали о том, что дочь тяжелобольной Заворотнюк отправилась к священнику. Подробности смотрите в этой статье.